Moncley

Théâtre Antigone ou pas

Moncley Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La troupe amateur le ThéâtraTruc vous invite à une représentation exceptionnelle d’un spectacle inspiré par la fameuse pièce Antigone de Jean Anouilh. Entrées au chapeau .

Moncley 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 85 55 29

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English : Théâtre Antigone ou pas

L’événement Théâtre Antigone ou pas Moncley a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN