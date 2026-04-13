Théâtre Antigone ou pas Moncley
Théâtre Antigone ou pas Moncley vendredi 8 mai 2026.
Moncley
Théâtre Antigone ou pas
Moncley Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La troupe amateur le ThéâtraTruc vous invite à une représentation exceptionnelle d’un spectacle inspiré par la fameuse pièce Antigone de Jean Anouilh. Entrées au chapeau .
Moncley 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 85 55 29
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English : Théâtre Antigone ou pas
L’événement Théâtre Antigone ou pas Moncley a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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