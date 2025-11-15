THÉÂTRE ANTIGONE PAR LE GROUPE THÉÂTRE DU CASTELET Saint-Félix-Lauragais

THÉÂTRE ANTIGONE PAR LE GROUPE THÉÂTRE DU CASTELET

SALLE DES FÊTES Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez découvrir cette pièce de théâtre !

Après Sophocle, Jean Anouilh reprend le mythe d’Antigone. Fille d’Oedipe et de Jocaste la jeune Antigone se rebelle contre la loi humaine qui interdit d’enterrer le corps de son frère Polynice. Présentée sous l’Occupation, en 1944, la pièce d’Anouilh met en scène l’absolu d’un personnage en révolte face au pouvoir, à l’injustice et à la médiocrité.

Mise en scène: Marco Vignole-Brunet .

