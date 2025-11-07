Théâtre Antoinette Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Théâtre Antoinette Médiathèque Intercommunale Mirecourt vendredi 7 novembre 2025.

Théâtre Antoinette

Médiathèque Intercommunale 11 Rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Théâtre Antoinette.

Médiathèque Intercommunale.

Un aéroplane a atterri à la médiathèque. A son bord un explorateur rigide, colonialiste et misogyne et une jeune femme rêveuse et optimiste. Alors forcément, entre les deux, ça va décoiffer. Une comédie humaniste qui vous fera prendre de la hauteur.

À partir de 10 ans

Gratuit, sur réservation.

Cette animation est proposée dans le cadre de la manifestation Rencontre avec… Voyager autrement et financée par la Médiathèque départementale des Vosges.Tout public

0 .

Médiathèque Intercommunale 11 Rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Theater Antoinette.

Médiathèque Intercommunale.

An aeroplane has landed at the media library. On board: a rigid, colonialist, misogynistic explorer and a dreamy, optimistic young woman. The two of them are bound to have their hair mussed. A humanist comedy that will give you a sense of perspective.

Ages 10 and up

Free, on reservation.

This event is part of the Rencontre avec… Voyager autrement and financed by the Médiathèque départementale des Vosges.

German :

Theater Antoinette.

Interkommunale Mediathek.

Ein Luftschiff ist in der Mediathek gelandet. An Bord: ein steifer, kolonialistischer und frauenfeindlicher Forscher und eine verträumte und optimistische junge Frau. Es ist klar, dass es zwischen den beiden knistern wird. Eine humanistische Komödie, die Sie in die Höhe schießen lässt.

Ab 10 Jahren

Kostenlos, mit Reservierung.

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung Rencontre avec…. Voyager autrement angeboten und von der Médiathèque départementale des Vosges finanziert.

Italiano :

Teatro Antoinette.

Mediateca intercomunale.

Un aereo è atterrato alla biblioteca multimediale. A bordo: un esploratore rigido, colonialista e misogino e una giovane donna sognatrice e ottimista. La situazione tra i due è destinata a diventare piuttosto spinosa. Una commedia umanista che vi darà un senso di prospettiva.

Dai 10 anni in su

Gratuito, prenotazione obbligatoria.

Questo evento fa parte della rassegna Rencontre avec… Voyager autrement , finanziato dalla Médiathèque départementale des Vosges.

Espanol :

Teatro Antoinette.

Mediateca Intercomunal.

Un avión ha aterrizado en la mediateca. A bordo: un explorador rígido, colonialista y misógino y una joven soñadora y optimista. Así que la cosa se va a poner peliaguda entre los dos. Una comedia humanista que le dará sentido a la perspectiva.

A partir de 10 años

Gratuito, previa reserva.

Este acto forma parte del evento Rencontre avec… Voyager autrement , financiado por la Médiathèque départementale des Vosges.

L’événement Théâtre Antoinette Mirecourt a été mis à jour le 2025-10-13 par OT MIRECOURT