Théâtre Apéro Polar Place des fontaines Doué-en-Anjou

Théâtre Apéro Polar

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

Venez déguster une tranche de Poulpe* autour d’un verre.

* Le Poulpe est le surnom du héros et le nom d’une collection de romans policiers dont chaque épisode est écrit par un auteur différent (plus de 200 à ce jour).

Avec Apéro Polar, Le Poulpe nous embarque dans des méandres politico-familiaux du côté de Dieppe. On suit les aventures de Gabriel Lecouvreur dans une histoire de suicidés. On y rencontre une jeune et charmante étudiante, un punk plus bête que méchant, des aristos véreux, des bières à chaque page, des falaises où la promenade est parfois dangereuse, des cliniques investies par des comités d’étranges militants…

Samedi 28 mars 2026 à partir de 19h.

2 x 1h (+ entracte). .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Come and enjoy a slice of Octopus* with a drink.

* Le Poulpe is the nickname of the hero and the name of a collection of detective novels, each episode of which is written by a different author (over 200 to date).

German :

Probieren Sie bei einem Glas eine Scheibe Oktopus*.

* Le Poulpe ist der Spitzname des Helden und der Name einer Krimi-Reihe, in der jede Episode von einem anderen Autor geschrieben wird (bis heute sind es über 200).

Italiano :

Venite a gustare una fetta di polpo* con un bicchiere di vino.

* Le Poulpe è il soprannome del protagonista e il nome di una raccolta di romanzi polizieschi, ogni episodio dei quali è scritto da un autore diverso (oltre 200 ad oggi).

Espanol :

Venga y disfrute de una rodaja de Pulpo* con una copa de vino.

* Le Poulpe es el apodo del héroe y el nombre de una colección de novelas policíacas, cada episodio de las cuales está escrito por un autor diferente (más de 200 hasta la fecha).

