Théâtre Après-coup

Baraqueville Aveyron

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Par la cie Les Pies Menteurs. Succès au Festival off Avignon 2023. A partir de 14 ans

Plongez dans ce spectacle qui réussit à mêler humour et réflexions sur notre société. Quatre amies d’enfance découvrent trop tard que l’une d’entre elles a vécu un drame. Les non-dits refont surface et c’est avec une nécessité vitale que le déni et la culpabilité vont se dévoiler.

N’ont-elles pas voulu voir ? Et nous qu’aurions-nous fait ?

Un bord de scène ainsi qu’un temps convivial seront proposés après la représentation en présence du Département de l’Aveyron, de l’ADAVEM et du CIDFF.

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la semaine de sensibilisation au lutte contre les violences faites aux femmes .

English :

By the Les Pies Menteurs company. Successful at the Festival off Avignon 2023. Ages 14 and up

German :

Von der Cie Les Pies Menteurs. Erfolg beim Festival off Avignon 2023. Ab 14 Jahren

Italiano :

A cura della compagnia Les Pies Menteurs. Un successo al Festival Off di Avignone 2023. Dai 14 anni in su

Espanol :

Por la compañía Les Pies Menteurs. Éxito en el Festival Off de Avignon 2023. A partir de 14 años

