Théâtre: Après le feu Théâtre Michel Portal Bayonne

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 24 EUR
Début : 2026-03-22
2026-03-22
En collaboration avec le chœur de la maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie, Sarah Seignobosc livre avec Après le feu un conte écologique et musical qui met la jeunesse au centre de l’action.
Pourquoi les enfants ont-ils quitté les villes, tourné le dos aux adultes, en emportant dans leur sillage les animaux ?
Une épopée sensible en quête d’une terre rêvée.
Théâtre dès 12 ans
Durée 1h15 .
Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27
