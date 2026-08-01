Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère Cour du château Peyrehorade

Informations pratiques

Peyrehorade

Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère

Cour du château 14 Rue Alsace Lorraine Peyrehorade Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Commedia dell’arte en 1 acte, mise en scène par Christine Lacombe

Arlequin aime Lucette.

Lucette aime Duval.

Duval n’aime que lui, l’argent et son catogan !

Mais Mathurine va monter un piège savoureux pour faire tomber les masques…

Rendez-vous pour une comédie familiale menée tambour battant. .

Cour du château 14 Rue Alsace Lorraine Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 18 59

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English : Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère

L’événement Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans