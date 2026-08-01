Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère Cour du château Peyrehorade
samedi 22 août 2026 · Cour du château · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère
Cour du château 14 Rue Alsace Lorraine Peyrehorade Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Commedia dell’arte en 1 acte, mise en scène par Christine Lacombe
Arlequin aime Lucette.
Lucette aime Duval.
Duval n’aime que lui, l’argent et son catogan !
Mais Mathurine va monter un piège savoureux pour faire tomber les masques…
Rendez-vous pour une comédie familiale menée tambour battant. .
Cour du château 14 Rue Alsace Lorraine Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 18 59
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English : Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère
L’événement Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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