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Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère Cour du château Peyrehorade

samedi 22 août 2026 · Cour du château · Peyrehorade

Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère Cour du château Peyrehorade

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cour du château
Adresse
14 Rue Alsace Lorraine
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Peyrehorade

Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère

Cour du château 14 Rue Alsace Lorraine Peyrehorade Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Commedia dell’arte en 1 acte, mise en scène par Christine Lacombe

Arlequin aime Lucette.
Lucette aime Duval.
Duval n’aime que lui, l’argent et son catogan !
Mais Mathurine va monter un piège savoureux pour faire tomber les masques…
Rendez-vous pour une comédie familiale menée tambour battant.   .

Cour du château 14 Rue Alsace Lorraine Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 18 59 

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English : Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère

L’événement Théâtre Arlequin Trahi ou La Bonne Mère Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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