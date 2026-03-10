THEATRE

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le théâtre Arlésien invite la troupe Vigtanes i Barretina Une Belle embrouille à 16h à la Salle des Fêtes.

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11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

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English :

The Arles theater invites the Vigtanes i Barretina troupe Une Belle embrouille at 4pm at the Salle des Fêtes.

L’événement THEATRE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-03-10 par BIT DE ARLES SUR TECH