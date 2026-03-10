THEATRE Arles-sur-Tech
THEATRE Arles-sur-Tech dimanche 12 avril 2026.
THEATRE
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le théâtre Arlésien invite la troupe Vigtanes i Barretina Une Belle embrouille à 16h à la Salle des Fêtes.
.
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Arles theater invites the Vigtanes i Barretina troupe Une Belle embrouille at 4pm at the Salle des Fêtes.
L’événement THEATRE Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-03-10 par BIT DE ARLES SUR TECH