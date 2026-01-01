Théâtre Arles Youth Ballet Company Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Arles Youth Ballet Company

Vendredi 23 janvier 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Arles Youth Ballet Company est une “Junior Compagnie“ implantée à proximité immédiate d’Arles.

Elle accueille une trentaine de danseurs venus du monde entier, âgés de 17 à 21 ans, de très haut niveau.



Dans ce cadre, la compagnie produit des spectacles de haute qualité (lumières, costumes, qualité artistique) en s’appuyant sur des chorégraphes de renom.



Pour “Soirée de la Danse à Salon de Provence“, nous présenterons deux pièces très caractéristiques de notre répertoire “Just In Time“ de Kinsun Chan qui a été créé pour l’Opéra de Munich, et qui recueille un immense succès à chacune de ses représentations, et un ballet plus classique qui est en cours de création par Norton Fantinel.



Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

