Théâtre Arles Youth Ballet Company Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Vendredi 23 janvier 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 32 EUR
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
2026-01-23
Arles Youth Ballet Company est une “Junior Compagnie“ implantée à proximité immédiate d’Arles.
Elle accueille une trentaine de danseurs venus du monde entier, âgés de 17 à 21 ans, de très haut niveau.
Dans ce cadre, la compagnie produit des spectacles de haute qualité (lumières, costumes, qualité artistique) en s’appuyant sur des chorégraphes de renom.
Pour “Soirée de la Danse à Salon de Provence“, nous présenterons deux pièces très caractéristiques de notre répertoire “Just In Time“ de Kinsun Chan qui a été créé pour l’Opéra de Munich, et qui recueille un immense succès à chacune de ses représentations, et un ballet plus classique qui est en cours de création par Norton Fantinel.
de 15.00 à 32.00 € Billetterie en ligne .
Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Arles Youth Ballet Company is a ?Junior Compagnie? based in the immediate vicinity of Arles.
