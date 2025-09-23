Théâtre Arrête de pleurer Pénélope rue du Stade Suze-la-Rousse

rue du Stade Salle des Fêtes Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Billetterie à l’accueil de l’Office de Tourisme de Suze la Rousse

Début : 2025-09-23 21:00:00

Arrête de pleurer Pénélope est une pièce de théâtre française de Christine Anglio, Juliette Arnaud et Corinne Puget.

rue du Stade Salle des Fêtes Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 75 80 26 tl-prod@orange.fr

English :

Arrête de pleurer Pénélope is a French play by Christine Anglio, Juliette Arnaud and Corinne Puget.

German :

Arrête de pleurer Pénélope ist ein französisches Theaterstück von Christine Anglio, Juliette Arnaud und Corinne Puget.

Italiano :

Arrête de pleurer Pénélope è una commedia francese di Christine Anglio, Juliette Arnaud e Corinne Puget.

Espanol :

Arrête de pleurer Pénélope es una obra de teatro francesa de Christine Anglio, Juliette Arnaud y Corinne Puget.

