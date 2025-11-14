Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Arrêtez tout ça ! Rue de Géricault Mortain-Bocage

Théâtre Arrêtez tout ça ! Rue de Géricault Mortain-Bocage vendredi 14 novembre 2025.

Théâtre Arrêtez tout ça !

Rue de Géricault Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Comédie de Vivien Lheraux, jouée par la troupe des CAMUSARDS et mise en scène par Elise Herbert.
Rendez-vous au théâtre Le Géricault de Mortain. Tout public. Préachat avant le 13 novembre à la Cour des grands à Bion. Réservation au 06 83 32 78 38   .

Rue de Géricault Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 83 32 78 38 

English : Théâtre Arrêtez tout ça !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Arrêtez tout ça ! Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie