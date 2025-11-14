Théâtre Arrêtez tout ça ! Rue de Géricault Mortain-Bocage
Début : 2025-11-14 20:30:00
Comédie de Vivien Lheraux, jouée par la troupe des CAMUSARDS et mise en scène par Elise Herbert.
Rendez-vous au théâtre Le Géricault de Mortain. Tout public. Préachat avant le 13 novembre à la Cour des grands à Bion. Réservation au 06 83 32 78 38 .
