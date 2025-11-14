Théâtre Arrêtez tout ça ! Rue de Géricault Mortain-Bocage

Théâtre Arrêtez tout ça !

Comédie de Vivien Lheraux, jouée par la troupe des CAMUSARDS et mise en scène par Elise Herbert.

Rendez-vous au théâtre Le Géricault de Mortain. Tout public. Préachat avant le 13 novembre à la Cour des grands à Bion. Réservation au 06 83 32 78 38 .

Rue de Géricault Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 83 32 78 38

