Théâtre Arrêtez tout ça ! Rue de Géricault Mortain-Bocage

Théâtre Arrêtez tout ça !

Rue de Géricault Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Comédie de Vivien Lheraux, jouée par la troupe des CAMUSARDS et mise en scène par Elise Herbert. Rendez-vous au théâtre Le Géricault de Mortain. Tout public. Réservation au bar Le Relais des Sports au Neufbourg ou 06 87 05 52 83.

Organisation de l’Age d’Or de l’EHPAD de Mortain-Bocage. L’intégralité des bénéfices servira à financer l’achat de carrés potagers PMR .

Rue de Géricault Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 87 05 52 83

English : Théâtre Arrêtez tout ça !

L’événement Théâtre Arrêtez tout ça ! Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-12-11 par OT MSM Normandie