Théâtre Arrêtez vos salades Résidence du Parc Saint Guérin Maidières
Théâtre Arrêtez vos salades Résidence du Parc Saint Guérin Maidières samedi 11 avril 2026.
Maidières
Théâtre Arrêtez vos salades
Résidence du Parc Saint Guérin Gymnase de Maidières Maidières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Théâtre à Maidières Arrêtez vos salades , par les Rats d’Auteurs
Au gymnase de Maidières, samedi 11 avril à 20h30Tout public
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Résidence du Parc Saint Guérin Gymnase de Maidières Maidières 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 11 00 mairie@maidieres.fr
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English :
Theater in Maidières: Arrêtez vos salades , by Les Rats d’Auteurs
At the Maidières gymnasium, Saturday April 11 at 8:30pm
L’événement Théâtre Arrêtez vos salades Maidières a été mis à jour le 2026-04-08 par OT PONT A MOUSSON