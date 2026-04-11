Théâtre Arrêtez vos salades Résidence du Parc Saint Guérin Maidières

Maidières

Théâtre Arrêtez vos salades

Résidence du Parc Saint Guérin Gymnase de Maidières Maidières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Théâtre à Maidières Arrêtez vos salades , par les Rats d’Auteurs

Au gymnase de Maidières, samedi 11 avril à 20h30Tout public

0 .

Résidence du Parc Saint Guérin Gymnase de Maidières Maidières 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 11 00 mairie@maidieres.fr

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English :

Theater in Maidières: Arrêtez vos salades , by Les Rats d’Auteurs

At the Maidières gymnasium, Saturday April 11 at 8:30pm

L’événement Théâtre Arrêtez vos salades Maidières a été mis à jour le 2026-04-08 par OT PONT A MOUSSON