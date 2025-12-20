Théâtre Arrêtez vos salades par la Cie les Gens du Coin, rue Notre Dame Mattaincourt

Théâtre Arrêtez vos salades par la Cie les Gens du Coin

rue Notre Dame Salle Polyvalente Mattaincourt Vosges

Tarif : 5 EUR

Tarif enfant

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-30

Théâtre Arrêtez vos salades par la Cie les Gens du Coin.

Salle culturelle.

Philippe et Sylviane, propriétaires d’un élevage de chevaux de course, s’apprêtent à accueillir les futurs beaux-parents de leur fille. Mais la rencontre tant attendue dérape rapidement quiproquos, mensonges improvisés et situations burlesques s’enchaînent, entraînant les personnages et le public dans une spirale de rires incontrôlables.

Réservation recommandée par téléphone

Organisation assurée par Ia municipalité de MATTAINCOURT et la troupe le Gens du CoinTout public

rue Notre Dame Salle Polyvalente Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 18 89

English :

Theater Arrêtez vos salades by Cie les Gens du Coin.

Salle culturelle.

Philippe and Sylviane, owners of a racehorse farm, are preparing to welcome their daughter?s future in-laws. But the long-awaited meeting quickly goes awry: misunderstandings, improvised lies and burlesque situations ensue, drawing the characters and the audience into a spiral of uncontrollable laughter.

Reservations recommended by telephone

Organized by MATTAINCOURT town council and the Gens du Coin troupe

