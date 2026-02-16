Théâtre Arsenic et Vieilles dentelles Rue du Parc Bourbon-Lancy

Théâtre Arsenic et Vieilles dentelles

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-03-08

2026-03-08

La Compagnie Théâtrale du Cercle Saint-Louis vous invite à venir découvrir son nouveau spectacle de la saison 2026 Arsenic et Vieilles dentelles !

Dans une charmante maison de Brooklyn, les tantes Dorothée et Martha Brewster mènent une vie paisible et exemplaire. Leur neveu, Mortimer, critique dramatique new-yorkais, vient leur rendre visite — mais ce qu’il découvre bouleversera toutes ses certitudes.

Entre le fantasque Teddy, qui se prend pour un grand personnage de l’histoire américaine, et Jonathan, dont le retour soudain réveille d’anciens cauchemars, la maison familiale devient le théâtre d’un enchaînement de situations aussi improbables qu’hilarantes.

Arsenic et vieilles dentelles est une comédie noire irrésistible, où les rires masquent à peine les secrets bien gardés. .

+33 3 85 89 18 27 theatre.cerclesaintlouis@gmail.com

