Théatre Arsenic et vieilles dentelles

Espace Culturel 2 Place Saint-Armel Plouharnel Morbihan

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-24 2026-01-25

La troupe des sables blancs de Plouharnel présentera Arsenic et vieilles dentelles une pièce de William Kesserling

Synopsis: Dorothée et Martha Brewster deux charmantes vieilles filles, ont élevé leurs deux neveux ainsi que leur nièce Jeanne. Celle-ci découvre par inadvertance un cadavre dans le coffre des deux sœurs. Ses tantes lui avouent alors, le plus ingénument et le plus naturellement du monde, qu’elles se sont fait une spécialité de supprimer les vieux messieurs seuls au monde en vue de leur rendre service.

Teddy, doux dingue qui se prend pour le président des Etats-Unis et Jonathan, dangereux psychopathe accompagné par son médecin esthétique le Dr Einstein, les frères de Jeanne, entrent alors en jeu.

Tarifs: 10€ sur place, 8€ avec réservation.

Réservation: au 07 44 93 49 60 .

Espace Culturel 2 Place Saint-Armel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 44 93 49 60

