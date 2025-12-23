Théâtre Art par le Théâtre des Autres Mondes, Josselin
Théâtre Art par le Théâtre des Autres Mondes, Josselin samedi 17 janvier 2026.
Théâtre Art par le Théâtre des Autres Mondes
Centre culturel L’Ecusson Josselin Morbihan
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Trois vieux amis voient leur amitié ébranlée lorsque l’un d’eux, amateur d’art, fait l’acquisition d’un tableau blanc à un prix exorbitant . Cet achat va entrainer des discussions animées et déclencher une vraie scène de ménage… amicale. Les amis d’hier sont ils toujours les amis d’aujourd’hui ? A voir… entre amis !
Né en 2012, le Théâtre des autres mondes réunit à Lanester des passionnés de théâtre qui s’entourent de metteurs en scène professionnels. Après la réalisation du Dieu du Carnage , la troupe retrouve l’écriture de Yasmina Reza et, sous la direction de Jean Quiclet, met en scène Art . A 20h30. .
Centre culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 96 15
