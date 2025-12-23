Théâtre Art par le Théâtre des Autres Mondes

Centre culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Trois vieux amis voient leur amitié ébranlée lorsque l’un d’eux, amateur d’art, fait l’acquisition d’un tableau blanc à un prix exorbitant . Cet achat va entrainer des discussions animées et déclencher une vraie scène de ménage… amicale. Les amis d’hier sont ils toujours les amis d’aujourd’hui ? A voir… entre amis !

Né en 2012, le Théâtre des autres mondes réunit à Lanester des passionnés de théâtre qui s’entourent de metteurs en scène professionnels. Après la réalisation du Dieu du Carnage , la troupe retrouve l’écriture de Yasmina Reza et, sous la direction de Jean Quiclet, met en scène Art . A 20h30. .

Centre culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 96 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Art par le Théâtre des Autres Mondes Josselin a été mis à jour le 2025-12-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande