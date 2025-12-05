Théâtre Arvieu

Théâtre

20h30 Salle des Tilleuls. “Je, cabane” avec la Cie Yondura yondura. Petite conférence poétique et scientifique écrite et interprétée par Sidonie Chevalier. Infos au Cantou au 05 65 46 06 06.

Place de l’Eglise Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 cantou.arvieu@gmail.com

English :

8:30pm Salle des Tilleuls: Je, cabane? with Cie Yondura yondura. Poetic and scientific lecture written and performed by Sidonie Chevalier. Information at Le Cantou, 05 65 46 06 06.

