Théâtre Rue Robert Larrieu Arzacq-Arraziguet

Rue Robert Larrieu Foyer Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

La Compagnie SeptenScène présente Générationn’elles, sa comédie drôle et engagée, qui parle d’égalité femme homme. Ce spectacle vous invite à explorer et interroger la place de la femme sur les dernières décennies. Quelles sont leurs vies, leurs préoccupations, leurs envies, leurs pensées ? À travers trois lignées de femmes d’une même famille, de milieux sociaux différents, la pièce raconte les petites et grandes batailles pour s’affranchir des inégalités.

Une comédie à la fois éducative et divertissante, qui mêle rires et réflexions et qui nous rappelle que l’on revient de loin, que tout est toujours en mouvement et que le combat doit continuer. Réservation conseillée. .

