Théâtre Astralement vôtre Kergrist

Théâtre Astralement vôtre Kergrist samedi 17 janvier 2026.

Théâtre Astralement vôtre

Salle Kaméléon Kergrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17 2026-01-18

La Main Tendue 56 vous propose de rire un peu avec une pièce de théâtre jouée par le Tréteaux du Blavet.
Réservation par téléphone.   .

Salle Kaméléon Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 6 70 44 38 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Astralement vôtre Kergrist a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté