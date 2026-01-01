Théâtre Astralement vôtre

Salle Kaméléon Kergrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

La Main Tendue 56 vous propose de rire un peu avec une pièce de théâtre jouée par le Tréteaux du Blavet.

Réservation par téléphone. .

Salle Kaméléon Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 6 70 44 38 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Astralement vôtre Kergrist a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté