Théatre : Atelier Parent Enfant Rion-des-Landes
samedi 19 septembre 2026 · Rion-des-Landes
Informations pratiques
Rion-des-Landes
Théatre : Atelier Parent Enfant
148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Animé par la Cie des Porteurs d’histoires
Un moment partagé entre adultes et enfants dans un format ludique et bienveillant. Parfait pour découvrir le théâtre ensemble, renforcer les liens familiaux, en toute confiance et avec bonne humeur.
Animé par la Cie des Porteurs d’histoires
Un moment partagé entre adultes et enfants dans un format ludique et bienveillant. Parfait pour découvrir le théâtre ensemble, renforcer les liens familiaux, en toute confiance et avec bonne humeur. .
148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr
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English : Théatre : Atelier Parent Enfant
Presented by the Cie des Porteurs d’histoires
A shared experience for adults and children in a playful and nurturing setting. Perfect for discovering theater together, strengthening family bonds, in a trusting and cheerful atmosphere.
L’événement Théatre : Atelier Parent Enfant Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas
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