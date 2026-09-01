Informations pratiques

Rion-des-Landes

Théatre : Atelier Parent Enfant

148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Animé par la Cie des Porteurs d’histoires

Un moment partagé entre adultes et enfants dans un format ludique et bienveillant. Parfait pour découvrir le théâtre ensemble, renforcer les liens familiaux, en toute confiance et avec bonne humeur.

Animé par la Cie des Porteurs d’histoires

Un moment partagé entre adultes et enfants dans un format ludique et bienveillant. Parfait pour découvrir le théâtre ensemble, renforcer les liens familiaux, en toute confiance et avec bonne humeur. .

148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théatre : Atelier Parent Enfant

Presented by the Cie des Porteurs d’histoires

A shared experience for adults and children in a playful and nurturing setting. Perfect for discovering theater together, strengthening family bonds, in a trusting and cheerful atmosphere.

L’événement Théatre : Atelier Parent Enfant Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas