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Théatre : Atelier Parent Enfant Rion-des-Landes

samedi 19 septembre 2026 · Rion-des-Landes

Théatre : Atelier Parent Enfant Rion-des-Landes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
148 Avenue Albert Poisson
Ville
40370 Rion-des-Landes
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Rion-des-Landes

Théatre : Atelier Parent Enfant

148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Animé par la Cie des Porteurs d’histoires

Un moment partagé entre adultes et enfants dans un format ludique et bienveillant. Parfait pour découvrir le théâtre ensemble, renforcer les liens familiaux, en toute confiance et avec bonne humeur.
Animé par la Cie des Porteurs d’histoires

Un moment partagé entre adultes et enfants dans un format ludique et bienveillant. Parfait pour découvrir le théâtre ensemble, renforcer les liens familiaux, en toute confiance et avec bonne humeur.   .

148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16  mediatheque@riondeslandes.fr

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English : Théatre : Atelier Parent Enfant

Presented by the Cie des Porteurs d’histoires

A shared experience for adults and children in a playful and nurturing setting. Perfect for discovering theater together, strengthening family bonds, in a trusting and cheerful atmosphere.

L’événement Théatre : Atelier Parent Enfant Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas

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