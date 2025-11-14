Théâtre Au banc des rêves perdus Centre Socioculturel Royan

Théâtre Au banc des rêves perdus

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

2025-11-14

Autour d’un banc public, un banc à histoires, vestige du temps, où défilent des couples de vieilles dames, aussi cruelles qu’hilarantes, d’hommes aussi perdus que philosophes.

English :

Around a public bench, a story bench, a vestige of time, where couples of old ladies, as cruel as they are hilarious, and men as lost as they are philosophical, parade by.

German :

Rund um eine öffentliche Bank, eine Bank mit Geschichten, ein Überbleibsel der Zeit, auf der Paare von alten Damen, die ebenso grausam wie urkomisch sind, und von Männern, die ebenso verloren wie philosophisch sind, vorbeiziehen.

Italiano :

Intorno a una panchina pubblica, una panchina di storie, una vestigia del tempo, dove sfilano coppie di vecchie signore, tanto crudeli quanto divertenti, e uomini tanto smarriti quanto filosofi.

Espanol :

Alrededor de un banco público, un banco de historias, un vestigio del tiempo, por el que desfilan parejas de ancianas tan crueles como hilarantes y hombres tan perdidos como filosóficos.

