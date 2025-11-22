Théâtre Au bord du monde Médiathèque Espace culturel Marcel Launay Bréhal

Théâtre Au bord du monde

Médiathèque Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 11:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre du festival Aluu le Groenland à Granville , Aude Marechal de retour d’une résidence d’artiste au Groenland, présente un spectacle de théâtre conté avec objets et ombres.

Réservation conseillée au 06 89 70 08 80.

Le spectacle sera également présenté au Théâtre de la Haute-Ville de Granville le 19 novembre à 16h. .

Médiathèque Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 12 10 17 62 cj.granville.uummannaq@gmail.com

L’événement Théâtre Au bord du monde Bréhal a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer