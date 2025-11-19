Théâtre Au bord du monde Théâtre de la Haute-Ville Granville

Théâtre Au bord du monde

Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Début : 2025-11-19 16:00:00

fin : 2025-11-19 17:00:00

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.

Dans le cadre du festival Aluu le Groenland à Granville , Aude Marechal de retour d’une résidence d’artiste au Groenland, présente un spectacle de théâtre conté avec objets et ombres.

Réservation conseillée au 06 89 70 08 80.

Le spectacle sera également présenté à la médiathèque de Bréhal le 22 novembre à 10h30. .

