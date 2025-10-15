Théâtre Au bout du rouleau Salle polyvalente Dompcevrin
Théâtre Au bout du rouleau Salle polyvalente Dompcevrin samedi 17 janvier 2026.
Théâtre Au bout du rouleau
Salle polyvalente Rue de la libération Dompcevrin Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Comédie de Franck Didier, proposée et interprétée par Scène de Méninges. Entrée et participation libres.Tout public
.
Salle polyvalente Rue de la libération Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est +33 6 24 16 86 10 scenedemeninges@gmail.com
English :
Comedy by Franck Didier, proposed and performed by Scène de Méninges. Admission and participation free.
German :
Komödie von Franck Didier, vorgeschlagen und aufgeführt von Scène de Méninges. Eintritt und Teilnahme frei.
Italiano :
Commedia di Franck Didier, proposta e interpretata da Scène de Méninges. Ingresso e partecipazione gratuiti.
Espanol :
Comedia de Franck Didier, propuesta e interpretada por Scène de Méninges. Entrada y participación gratuitas.
L’événement Théâtre Au bout du rouleau Dompcevrin a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE