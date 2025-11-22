Théâtre Au bout du rouleau Salle des fêtes Heudicourt-sous-les-Côtes

Théâtre Au bout du rouleau

Salle des fêtes 18 Rue Charles de Gaule Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00

Comédie de Franck Didier, proposée et interprétée par Scène de Méninges. Entrée et participation libres.Tout public

Salle des fêtes 18 Rue Charles de Gaule Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 24 16 86 10 scenedemeninges@gmail.com

English :

Comedy by Franck Didier, proposed and performed by Scène de Méninges. Admission and participation free.

German :

Komödie von Franck Didier, vorgeschlagen und aufgeführt von Scène de Méninges. Eintritt und Teilnahme frei.

Italiano :

Commedia di Franck Didier, proposta e interpretata da Scène de Méninges. Ingresso e partecipazione gratuiti.

Espanol :

Comedia de Franck Didier, propuesta e interpretada por Scène de Méninges. Entrada y participación gratuitas.

L’événement Théâtre Au bout du rouleau Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE