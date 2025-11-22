Théâtre Au bout du rouleau Salle des fêtes Heudicourt-sous-les-Côtes
Théâtre Au bout du rouleau Salle des fêtes Heudicourt-sous-les-Côtes samedi 22 novembre 2025.
Théâtre Au bout du rouleau
Salle des fêtes 18 Rue Charles de Gaule Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Comédie de Franck Didier, proposée et interprétée par Scène de Méninges. Entrée et participation libres.Tout public
.
Salle des fêtes 18 Rue Charles de Gaule Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 24 16 86 10 scenedemeninges@gmail.com
English :
Comedy by Franck Didier, proposed and performed by Scène de Méninges. Admission and participation free.
German :
Komödie von Franck Didier, vorgeschlagen und aufgeführt von Scène de Méninges. Eintritt und Teilnahme frei.
Italiano :
Commedia di Franck Didier, proposta e interpretata da Scène de Méninges. Ingresso e partecipazione gratuiti.
Espanol :
Comedia de Franck Didier, propuesta e interpretada por Scène de Méninges. Entrada y participación gratuitas.
L’événement Théâtre Au bout du rouleau Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE