Théâtre Au bout du rouleau Centre socioculturel Lacroix-sur-Meuse

Théâtre Au bout du rouleau

Centre socioculturel 28A rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée théâtre présentée par Scènes de Méninges. Comédie de Franck Didier.Tout public

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Centre socioculturel 28A rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 30 29 32 09 scenedemeninges@gmail.com

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English :

Theater evening presented by Scènes de Méninges. Comedy by Franck Didier.

L’événement Théâtre Au bout du rouleau Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-19 par OT COEUR DE LORRAINE