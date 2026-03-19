Théâtre Au bout du rouleau Centre socioculturel Lacroix-sur-Meuse
Théâtre Au bout du rouleau Centre socioculturel Lacroix-sur-Meuse samedi 11 avril 2026.
Théâtre Au bout du rouleau
Centre socioculturel 28A rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée théâtre présentée par Scènes de Méninges. Comédie de Franck Didier.Tout public
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Centre socioculturel 28A rue du Général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 30 29 32 09 scenedemeninges@gmail.com
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English :
Theater evening presented by Scènes de Méninges. Comedy by Franck Didier.
L’événement Théâtre Au bout du rouleau Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-19 par OT COEUR DE LORRAINE