Théâtre Au bout du rouleau Espace Culturel des Avrils Saint-Mihiel

Théâtre Au bout du rouleau

Espace Culturel des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Comédie de Franck Didier, proposée et interprétée par Scène de Méninges. Entrée et participation libres, au profit du Téléthon.

Goûter proposé par les Bonnes Gueules à l’issue de la représentation.Tout public

Espace Culturel des Avrils Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 24 16 86 10 scenedemeninges@gmail.com

English :

Comedy by Franck Didier, proposed and performed by Scène de Méninges. Admission and participation free, in aid of the Telethon.

Snack offered by Bonnes Gueules after the show.

German :

Komödie von Franck Didier, vorgeschlagen und aufgeführt von Scène de Méninges. Eintritt und Teilnahme frei, zugunsten des Telethon.

Die Bonnes Gueules bieten im Anschluss an die Vorstellung einen Imbiss an.

Italiano :

Commedia di Franck Didier, presentata e interpretata da Scène de Méninges. Ingresso e partecipazione gratuiti, a favore di Telethon.

Merenda offerta da Les Bonnes Gueules dopo lo spettacolo.

Espanol :

Comedia de Franck Didier, presentada e interpretada por Scène de Méninges. Entrada y participación gratuitas, a beneficio del Teletón.

Merienda ofrecida por Les Bonnes Gueules después de la representación.

