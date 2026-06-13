Sours

Théâtre Au bout du rouleau

1 Rue Pasteur Sours Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-02

Vous êtes tous invités au pot de départ de Catherine… Une comédie de Franck DIDIER. Par la troupe de Théâtre Les Quiproquos de Sours.

Ouverture des portes trente minutes avant le début du spectacle. 10 .

1 Rue Pasteur Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 45 08 40 95

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English :

You’re all invited to Catherine’s farewell party… A comedy by Franck DIDIER. Presented by the Les Quiproquos theater troupe of Sours.

L’événement Théâtre Au bout du rouleau Sours a été mis à jour le 2026-06-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES