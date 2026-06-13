Théâtre Au bout du rouleau Sours
Théâtre Au bout du rouleau Sours vendredi 25 septembre 2026.
Sours
Théâtre Au bout du rouleau
1 Rue Pasteur Sours Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-02
Vous êtes tous invités au pot de départ de Catherine… Une comédie de Franck DIDIER. Par la troupe de Théâtre Les Quiproquos de Sours.
Ouverture des portes trente minutes avant le début du spectacle. 10 .
1 Rue Pasteur Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 45 08 40 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’re all invited to Catherine’s farewell party… A comedy by Franck DIDIER. Presented by the Les Quiproquos theater troupe of Sours.
L’événement Théâtre Au bout du rouleau Sours a été mis à jour le 2026-06-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES