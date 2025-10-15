Théâtre Au bout du rouleau Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Théâtre Au bout du rouleau Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Vigneulles-lès-Hattonchâtel samedi 14 mars 2026.
Théâtre Au bout du rouleau
Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Rue de l’Âtre Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Comédie de Franck Didier, proposée et interprétée par Scène de Méninges. Entrée et participation libres.Tout public
.
Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Rue de l’Âtre Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 24 16 86 10 scenedemeninges@gmail.com
English :
Comedy by Franck Didier, proposed and performed by Scène de Méninges. Admission and participation free.
German :
Komödie von Franck Didier, vorgeschlagen und aufgeführt von Scène de Méninges. Eintritt und Teilnahme frei.
Italiano :
Commedia di Franck Didier, proposta e interpretata da Scène de Méninges. Ingresso e partecipazione gratuiti.
Espanol :
Comedia de Franck Didier, propuesta e interpretada por Scène de Méninges. Entrada y participación gratuitas.
L’événement Théâtre Au bout du rouleau Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE