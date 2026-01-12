Théâtre au Caveau de la Gare à Capdenac-Gare Le trésor de Mamma Giulia

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

La troupe Osondemo présente une comédie italienne en cinq actes d’après Jean Franco et Jean-Pierre Allain. Une pièce drôle et jubilatoire pour toute la famille.

Sous l’ardent soleil calabrais, Mamma Giulia canalise toute son énergie dans un seul but sauver son fils, accusé de meurtre, de la vendetta qui pèse sur lui… Son gendre et la belle-mère de sa fille tentent, eux, par tous les moyens de s’accaparer l’énigmatique trésor de Mamma et, pour cela, sont prêts à toutes les bassesses et toutes les mauvaises actions… .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 80 76 05 48

English :

The Osondemo troupe presents an Italian comedy in five acts by Jean Franco and Jean-Pierre Allain. A funny, jubilant play for the whole family.

