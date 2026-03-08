Théâtre au château de Morin Château de Morin Puch-d’Agenais

Théâtre au château de Morin

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Théâtre les samedi 14 mars à 20h30 et dimanche 15 mars à 16h BÉRÉNICE.

Une belle adaptation de l’œuvre de Racine, à la fois classique et originale, émaillée de musiques, de chants et de danses.

Réservations auprès de la compagnie de l’Émotion ou en ligne sur Billetreduc.

Après le spectacle, échanges autour d’un verre avec les comédiens. .

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 67 57 cie.emotion@gmail.com

