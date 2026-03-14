Théâtre au château de Morin Château de Morin Puch-d’Agenais

Théâtre au château de Morin

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

RICHARD, d’après l’œuvre de William Shakespeare.

Richard est un conte moderne. Une variation de la tragédie de Shakespeare Richard III; dans une mise en scène très contemporaine, le texte classique a été conservé.

Richard est un SDF du métro parisien. Qui est cette mystérieuse usagère qui prend le métro tous les jours à la station Pouvoir ? Il trouve une couronne de galette des rois en fouillant une poubelle. Il va revivre l’ascension et la chute fulgurante du tyran d’Angleterre.

L’histoire d’une chenille qui se rêvait papillon…

Spectacle de la compagnie Bad Christ Productions.

Adaptation et mise en scène Antony de Azevedo, avec Antony de Azevedo et Pauline Dubar

Réservations 0607906757 ou cie.emotion@gmail.com .

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 67 57 cie.emotion@gmail.com

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English : Théâtre au château de Morin

L’événement Théâtre au château de Morin Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas