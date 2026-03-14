Théâtre au château de Morin Château de Morin Puch-d’Agenais

Théâtre au château de Morin

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le journal d’un fou, de Nikolaï Gogol

Un petit fonctionnaire de l’administration russe sombre progressivement dans la folie. Pièce adaptée d’une nouvelle de Nicolaï Gogol publiée en 1835.

A Saint-Pétersbourg, Popritchine, curieux petit fonctionnaire du Ministère voit son monde sans relief et étriqué s’effondrer en même temps que sa santé mentale. Tiraillé entre ses nouvelles inquiétudes et ses soudaines hallucinations, cet anti-héros terrifié par le réel, se trouve plongé dans un univers fantasmé où la folie devient échappatoire.

Le Journal d’un fou est l’histoire d’un corps qui a perdu la raison. En tandem avec le comédien Antony de Azevedo, Thierry Harcourt adapte avec beaucoup de sensibilité le difficile Journal d’un fou de Nicolaï Gogol.

Compagnie Bad Christ Production.

Réservations 0607906757 ou mail cie.emotion@gmail.com .

Château de Morin 330 Route du château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 67 57 cie.emotion@gmail.com

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L’événement Théâtre au château de Morin Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas