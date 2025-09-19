Théâtre au cinéma ANDRONIS En quête de poésie Cinéma Andronis Montendre

Théâtre au cinéma ANDRONIS En quête de poésie

Cinéma Andronis 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:45:00

fin : 2026-04-24 22:15:00

Date(s) :

2026-04-24

A travers les poètes des siècles passés et d’aujourd’hui, célèbres ou moins connus, Le Petit Théâtre d’André Loncin propose une enquête menée comme une conversation, mêlant anecdotes et extraits poétiques, dans la complicité, la douceur et l’émotion.

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Cinéma Andronis 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 06 67 clapmontendre@free.fr

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English :

Through the poets of past and present centuries, famous and lesser-known alike, Le Petit Théâtre d’André Loncin offers an investigation conducted like a conversation, mixing anecdotes and poetic extracts, in a spirit of complicity, gentleness and emotion.

L’événement Théâtre au cinéma ANDRONIS En quête de poésie Montendre a été mis à jour le 2026-03-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge