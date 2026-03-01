Théâtre au cinéma Eden de Romilly-sur-Seine

66 rue Gambetta Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Jeudi 19 Mars 2026 À 18h30

Spectacle ‘Entre vos lignes’

Sélène ASSAF, rend hommage à ses grand-mères, libanaise et française, lors d’un spectacle théâtralisé. Ces souvenirs d’enfance illustrent la construction de soi, la double culture, la féminité, les rêves, les combats, l’héritage culturel… Venez nombreux écouter ces mémoires et réflexions.

Entrée libre ouvert à tous .

66 rue Gambetta Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 21 18 42

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English :

L’événement Théâtre au cinéma Eden de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise