Théâtre « Au-delà des apparences » – Théâtre du Château Jonzac 27 juin 2025 19:00

Charente-Maritime

Théâtre « Au-delà des apparences » Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-27

2025-06-28

Au théâtre du Château, les élèves adultes et enfant des classes Théâtre de l’école des arts font leur show de fin d’année.

Au programme « Les sifflets de Monsieur Babouch » ; » En voiture Simone » et » Grand mère est amoureuse ».

Théâtre du Château 25 place du château

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 31 26 ecoledesarts@haute-saintonge.org

English :

At the Théâtre du Château, the adult and children’s theater classes of the Ecole des Arts put on their end-of-year show.

On the program: « Les sifflets de Monsieur Babouch »; « En voiture Simone » and « Grand mère est amoureuse ».

German :

Im Schlosstheater führen die erwachsenen und kindlichen Schülerinnen und Schüler der Theaterklassen der Kunstschule ihre Jahresabschlussshow auf.

Auf dem Programm stehen: « Die Pfeifen des Herrn Babouch »; « En voiture Simone » und « Grand mère est amoureuse ».

Italiano :

Al Théâtre du Château, adulti e bambini dei corsi di teatro della scuola d’arte hanno messo in scena lo spettacolo di fine anno.

In programma: « Les sifflets de Monsieur Babouch »; « En voiture Simone » e « Grand mère est amoureuse ».

Espanol :

En el Théâtre du Château, adultos y niños de las clases de teatro de la escuela de artes representan su espectáculo de fin de curso.

En el programa: « Les sifflets de Monsieur Babouch »; « En voiture Simone » y « Grand mère est amoureuse ».

