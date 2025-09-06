Théâtre « Au-delà du Songe » Négreville

Salle des fêtes Négreville Manche

Tarif : – –

Début : 2025-09-06 20:30:00

fin : 2025-09-06 22:30:00

2025-09-06

Dans un monde en pleine mutation, où la majorité d’entre nous est en quête de sens, Alban, le personnage de cette pièce, se fait l’écho de ses interrogations et raconte son cheminement qui lui a permis de se réaliser et d’être enfin heureux en devenant comédien.

En proposant cette introspection dans laquelle des sujets sensibles comme les EMI (Expérience de Mort Imminente) et l’hypnose régressive sont abordés, art de la scène, spiritualité et humour se côtoient en totale harmonie. Cette quête intérieure sert de thème à cette pièce initiatique, ludique et décalée dont la mise en scène rythmée comme une partie musicale fait appel aux techniques scéniques les plus variées ( ombres chinoises, jeux clownesques, audiovisuel … ) qui vous emmèneront au- delà du songe. .

Salle des fêtes Négreville 50260 Manche Normandie +33 6 99 03 53 91 bernardstjo@hotmail.com

