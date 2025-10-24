Théâtre « Au-delà (Sortie de résidence) » Cahors

Jasmine, une jeune sorcière décide pour les 25 ans de son compagnon Aziz de ramener son père Talha à la vie sans savoir que ce sortilège exige le sacrifice d’un membre de sa propre famille

Jasmine, une jeune sorcière décide pour les 25 ans de son compagnon Aziz de ramener son père Talha à la vie sans savoir que ce sortilège exige le sacrifice d’un membre de sa propre famille. La condamnant alors tout autant que Camélia sa grand-mère et Hortense sa mère, toutes trois faisant faces aux retrouvailles entre un père et son fils parti il y a dix ans du Maroc pour devenir danseur en France.

Cette pièce montre comment, face à la mort, les silences familiaux se brisent. Entre théâtre autofictionnel, poésie et danse, au croisement de La poésie de l’échec de Marjolaine Minot et Günther Baldaufet, Si ce n’est toi d’Edward Bond, influencée par l’œuvre de Pina Baush ou encore celle de Fabio Marra, Au-Delà déracine avec amour et onirisme les fardeaux généalogiques.

La compagnie À fleur de prose est en résidence de création du lundi 20 au vendredi 24 octobre. .

English :

Jasmine, a young witch, decides to bring her father Talha back to life on the 25th birthday of her companion Aziz, without knowing that this spell requires the sacrifice of a member of her own family

German :

Jasmine, eine junge Hexe, beschließt anlässlich des 25. Geburtstags ihres Gefährten Aziz, seinen Vater Talha wieder zum Leben zu erwecken, ohne zu wissen, dass dieser Zauber das Opfer eines Mitglieds ihrer eigenen Familie erfordert

Italiano :

Jasmine, una giovane strega, decide di riportare in vita suo padre Talha il giorno del 25° compleanno del suo compagno Aziz, senza sapere che questo incantesimo richiede il sacrificio di un membro della sua stessa famiglia

Espanol :

Jasmine, una joven bruja, decide devolver la vida a su padre Talha en el 25 cumpleaños de su compañero Aziz, sin saber que este hechizo requiere el sacrificio de un miembro de su propia familia

