Carves Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Théâtre au Fon du Loup « Hector Labordon banquier privé » à 21h.

Avec Mathieu VAN BERCHEM et Jonathan THOMAS.

Mathieu van Berchem livre une performance d’une précision rare, mêlant réalisme et burlesque avec une finesse remarquable. Un travail d’acteur captivant et mémorable.

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Théâtre au Fon du loup « Hector Labordon banquier privé »

Théâtre au Fon du Loup « Hector Labordon banquier privé » at 9pm.

With Mathieu VAN BERCHEM and Jonathan THOMAS.

Mathieu van Berchem delivers a performance of rare precision, blending realism and burlesque with remarkable finesse. A captivating and memorable piece of acting.

German : Théâtre au Fon du loup « Hector Labordon banquier privé »

Theater im Fon du Loup « Hector Labordon Privatbankier » um 21 Uhr.

Mit Mathieu VAN BERCHEM und Jonathan THOMAS.

Mathieu van Berchem liefert eine Performance von seltener Präzision, die Realismus und Slapstick mit bemerkenswerter Finesse verbindet. Eine fesselnde und unvergessliche schauspielerische Leistung.

Italiano :

Teatro Le Fon du Loup « Hector Labordon banquier privé » alle 21.00.

Con Mathieu VAN BERCHEM e Jonathan THOMAS.

Mathieu van Berchem offre una performance di rara precisione, mescolando realismo e burlesque con notevole finezza. Una recitazione accattivante e memorabile.

Espanol : Théâtre au Fon du loup « Hector Labordon banquier privé »

Teatro en Le Fon du Loup « Hector Labordon banquier privé » a las 21:00 h.

Con Mathieu VAN BERCHEM y Jonathan THOMAS.

Mathieu van Berchem ofrece una interpretación de una precisión poco común, mezclando realismo y burlesque con notable delicadeza. Un espectáculo cautivador y memorable.

