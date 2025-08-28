Théâtre Au fond des mers Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

mardi 13 janvier 2026.

Théâtre Au fond des mers

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Au début, il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit la vie.

Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les eaux profondes.

Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une drôle de créature qui n’a pas de forme définie, qui va se transformer, se métamorphoser et prendre différentes apparences, grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille.

Au Fond des Mers établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin, en théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorésigne.

Spectacle immersif sous coquillage

Dès 6 mois, en famille, petite-enfance.

Jauge 40 personnes max. (enfants + accompagnants compris).

Accueil + durée 25 min + bord plateau.

Trois séances 9h30 | 10h30 | 14h

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

