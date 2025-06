Théâtre au jardin # 4 – Saint-Fulgent-des-Ormes 11 juillet 2025 07:00

Orne

Théâtre au jardin # 4 Lieux selon animation Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-11

Théâtre au jardin # 4

=> Vendredi 11 juillet 18h30 LECTURES APÉRITIVES

En ouverture de théâtre au Jardin, venez partager vos coups de cœur lecture extraits de romans, poèmes, textes personnels… et laissez-vous cueillir par le charme de la lecture à voix haute accompagnée du chant des oiseaux. Soirée participative autour d’un buffet composé de vos spécialités culinaires. Entrée libre.

Lieu La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

20h ÉCLATS D’IMPROS Théâtre/ Tout public / 45 mn

Les participant.e.s au stage se livrent au plaisir de l’improvisation en direct, en suivant les consignes de jeu que vous aurez tirées au sort… et si leur cœur vous en dit, vous pourrez même les rejoindre sur la scène ! Entrée libre.

Lieu La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Samedi 12 juillet 15h LECTURE ÉPHÉMÈRE Lecture à quatre voix / 1h avec Carine Chagneau, Agnès Chamaly, Arlette Desmots, Bénédicte Fauvarque

De texte en texte, un surprenant voyage littéraire à l’écoute d’auteurs et autrices qui parlent de nous et de notre époque Philippe Claudel, Sandrine Colette, Camille Laurens, Léonor de récondo, Neige Sinno et d’autres encore…

Tarifs Enfants (- de 15 ans) 5€. Adulte au choix 10€, 15€ ou 20€.

Lieu 57 rue des Tisserands; Saint Fulgent des Ormes

18h30 UN JARDIN SUR LA TERRE Lecture musicale / Tout public / 1h15 avec Arlette Desmots, Irène Doria, Marie-Laure Thébault

Raconter les jardins, leur beauté, leur sagesse, leur poésie. Chanter les jardins, leurs secrets, leur romantisme… Trois comédiennes-chanteuses entremêlent textes et chansons avec malice et vivacité pour nous faire (re) découvrir ce que les jardins ont à nous dire.

Tarifs Enfants (- de 15 ans) 5€. Adulte au choix 10€, 15€ ou 20€.

Lieu Pré communal au centre du village ; Saint Fulgent des Ormes

20h PIQUE-NIQUE

Retrouvons nous après le spectacle au jardin de la Grande Maison pour un pique-nique avec délices culinaires, littéraires et musicaux tirés de votre panier.

Lieu La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Dimanche 13 juillet 15h HISTOIRES SOUS L’ARBRE

Lecture d’albums jeunesse / À partir de 2 ans / 45 mn

Des histoires malicieuses pour rire, des histoires horribles pour se faire peur, des histoires pleines de sagesse pour grandir… Des histoires et encore des histoires ! Entrée libre.

Lieu La Sausseterie, Saint Fulgent des Ormes

21h30 LECTURE SOUS LES ETOILES

Dispositif sonore immersif / À partir de 13 ans / 50 mn

LE SOLEIL DES SCORTA de Laurent Gaudé. Lecture Arlette Desmots

Une histoire pleine du soleil de Montepuccio, dans le sud de l’Italie, et de la force de vie des Scorta face à leur destin. Une expérience d’écoute insolite dans la pénombre et le silence nocturne.

Tarifs Enfants (- de 15 ans) 5€. Adulte au choix 10€, 15€ ou 20€.

Lieu Lieu-dit Gagné, Chemilli

=> Lundi 14 juillet 15h JARDIN SONORE

Sieste littéraire / 1h Damien Marquet, Sabine Rosnay, Agnès Trédé

À vivre les yeux mi-clos, installé.e.s dans des transats, pour laisser divaguer ses pensées et son imaginaire… Des textes poétiques ou philosophiques qui nous invitent à la réflexion sur le Grand Jardin du monde.

Tarifs Enfants (- de 15 ans) 5€. Adulte au choix 10€, 15€ ou 20€.

Lieu La Juiverie, Saint Fulgent des Ormes

18h30 CONCERT Annelise Roche / Tout public / 1h15

Annelise tisse des histoires, sur le fil, entre mots et musique, entre conte et chanson. elle dépeint des portraits sensibles, de rencontres en souvenirs d’enfance, les choses de la vie, les détails touchants, indispensables, qui résonnent en chacun de nous. Une belle découverte, tout en émotion partagée…

Tarifs Enfants (- de 15 ans) 5€. Adulte au choix 10€, 15€ ou 20€.

Lieu La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> AUTOUR DES SPECTACLES

– Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet / 10h-17h Stage d’improvisation théâtrale Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans Animé par Arlette Desmots trois jours pour découvrir le plaisir du jeu théâtral improvisé, dans l’humour et l’imaginaire, en complicité avec vos partenaires de jeu !

– Du vendredi 11 au lundi 14 juillet Exposition “OH LA VACHE !” Exposition d’Isabelle Catta

Ouverture au moment des spectacles à la Grande Maison et le dimanche de 17h à 20h Souvenirs d’une enfance rurale dans les Pyrénées ? rencontres au détour d’un sentier du bocage percheron ? La sagesse antique des vaches a toujours inspiré Isabelle. hautes en couleurs, ses vaches nous accueillent pour apaiser le temps d’une visite, nos esprits souvent trop dispersés.

– PANIERS AGRI-CULTURELS théâtre au Jardin, en partenariat avec Accueil Paysan Orne (fermes du Moulin Butin et du chemin Perray) vous propose des Paniers Agri-Culturels à 20€ avec 1 place pour un spectacle au choix du festival et 2 produits du terroir. en vente à la ferme du Moulin Butin et lors du festival. https://moulinbutin.fr

Théâtre au jardin est une manifestation culturelle de proximité, entre littérature et verdure. Théâtre au jardin est conçu et organisé par les bénévoles et les artistes de la Cie Ekphrasis accompagnés de Lana Buquet, stagiaire.

Billetterie sur https://www.helloasso.com/associations/ ekphrasis/evenements/theatre-au-jardin ou sur place.

Réservation conseillée pour tous les spectacles par sms 06 76 93 10 11 ou mail cieekphrasis@aol.com http://compagnieekphrasis.wixsite.com

Possibilité de repli en cas de mauvais temps.

Les parkings ne sont pas très grands, pensez au co-voiturage, https://togetzer.com/covoiturage-evenement/82mda9 ou venez à pied, à vélo, à trottinette ou mobylette

Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie +33 6 76 93 10 11 cieekphrasis@aol.com

English : Théâtre au jardin # 4

Theater in the garden # 4

=> Friday, July 11: 6:30 pm READING TIPS

For the opening of Théâtre au Jardin, come and share your « reading favourites »: excerpts from novels, poems, personal texts? and let yourself be captivated by the charm of reading aloud to the accompaniment of birdsong. Enjoy a buffet of your own culinary specialities. Free admission.

Location: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

8pm ÉCLATS D?IMPROS Theater/ All audiences / 45 mn

Workshop participants indulge in the pleasures of live improvisation, following the instructions you’ve drawn at random… and if they feel like it, you can even join them on stage! Free admission.

Venue: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Saturday, July 12: 3pm LECTURE ÉPHÉMÈRE Four-voice reading / 1h with Carine Chagneau, Agnès Chamaly, Arlette Desmots, Bénédicte Fauvarque

From text to text, a surprising literary journey listening to authors who speak of us and our times: Philippe Claudel, Sandrine Colette, Camille Laurens, Léonor de récondo, Neige Sinno and others?

Prices: Children (under 15): 5? Adult choice: 10?, 15? or 20?

Venue: 57 rue des Tisserands; Saint Fulgent des Ormes

6:30pm: UN JARDIN SUR LA TERRE Musical reading / All ages / 1h15 with Arlette Desmots, Irène Doria, Marie-Laure Thébault

Telling the story of gardens, their beauty, their wisdom, their poetry. Singing about gardens, their secrets, their romanticism? Three singer-actresses interweave texts and songs with mischief and vivacity to help us (re)discover what gardens have to tell us.

Prices: Children (under 15): 5? Adult choice: 10?, 15? or 20?

Location: Communal meadow in the center of the village; Saint Fulgent des Ormes

8pm: PICNIC

Let’s meet after the show in the garden of La Grande Maison for a picnic with culinary, literary and musical delights from your basket.

Location: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Sunday July 13: 3pm STORIES UNDER THE TREE

Reading of children?s books / From 2 years / 45 mn

Mischievous stories to make you laugh, horrifying stories to scare you, wise stories to help you grow up? Stories and more stories! Free admission.

Venue: La Sausseterie, Saint Fulgent des Ormes

9:30pm: READING UNDER THE STARS

Immersive sound system / Ages 13 and up / 50 min

LE SOLEIL DES SCORTA by Laurent Gaudé. Reading by Arlette Desmots

A story filled with the sun of Montepuccio, in southern Italy, and the strength of the Scorta people in the face of their destiny. An unusual listening experience in the half-light and silence of the night.

Prices: Children (under 15): 5? Adults: 10?, 15? or 20?

Location: Gagné, Chemilli

=> Monday July 14th 3pm SOUND GARDEN

Literary siesta / 1h Damien Marquet, Sabine Rosnay, Agnès Trédé

With your eyes half-closed, relax in a deckchair and let your thoughts and imagination wander? Poetic and philosophical texts invite us to reflect on the Great Garden of the World.

Prices: Children (under 15): 5? Adult choice: 10?, 15? or 20?

Location: La Juiverie, Saint Fulgent des Ormes

6:30pm: CONCERT Annelise Roche / All audiences / 1h15

Annelise weaves stories on a tightrope between words and music, storytelling and song. She paints sensitive portraits, from encounters to childhood memories, the things in life, the touching, indispensable details that resonate with each and every one of us. A wonderful discovery, full of shared emotion?

Prices: Children (under 15): 5? Adult choice: 10?, 15? or 20?

Location: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> AROUND THE SHOWS :

– Wednesday July 9 to Friday July 11 / 10am 5pm: Theatrical improvisation workshop For adults and teenagers aged 15 and over Led by Arlette Desmots three days to discover the pleasure of improvisational theatrical play, with humor and imagination, in complicity with your acting partners!

– Friday July 11 to Monday July 14: OH LA VACHE! Exhibition by Isabelle Catta

Open during the shows at the Grande Maison and on Sundays from 5pm to 8pm Memories of a rural childhood in the Pyrenees? encounters along a path in the Percheron bocage? The ancient wisdom of cows has always inspired Isabelle. Her colorful cows welcome us for a visit to soothe our often scattered minds.

– AGRI-CULTURAL BASKETS théâtre au Jardin, in partnership with Accueil Paysan Orne (Moulin Butin and chemin Perray farms), is offering « Agri-Cultural Baskets » for 20? including 1 ticket for a show of your choice at the festival and 2 local products. On sale at the Moulin Butin farm and at the festival. https://moulinbutin.fr

Théâtre au jardin is a local cultural event, between literature and greenery. Théâtre au jardin is conceived and organized by volunteers and artists from Cie Ekphrasis, accompanied by intern Lana Buquet.

Tickets available at https://www.helloasso.com/associations/ ekphrasis/evenements/theatre-au-jardin or on site.

Reservations recommended for all shows by sms 06 76 93 10 11 or e-mail cieekphrasis@aol.com http://compagnieekphrasis.wixsite.com

Back-up possible in case of bad weather.

Parking lots are not very large, so think about carpooling, https://togetzer.com/covoiturage-evenement/82mda9 or come on foot, bike, scooter or moped

German :

Theater im Garten # 4

=> Freitag, 11. Juli: 18.30 Uhr APERITIVE LESUNGEN

Zur Eröffnung des Theaters im Garten teilen Sie Ihre « Lieblingslektüre »: Auszüge aus Romanen, Gedichten, persönlichen Texten? und lassen Sie sich vom Charme des Vorlesens, begleitet vom Gesang der Vögel, einfangen. Der Abend wird von einem Buffet mit Ihren kulinarischen Spezialitäten begleitet. Der Eintritt ist frei.

Ort: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

20 Uhr ÉCLATS D?IMPROS Theater/ Für alle Altersgruppen / 45 Min

Die Teilnehmer/innen des Workshops improvisieren live und folgen den Spielanweisungen, die Sie auslosen… Und wenn Sie Lust haben, können Sie sogar mit ihnen auf die « Bühne » gehen! Der Eintritt ist frei.

Ort: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Samstag, 12. Juli: 15 Uhr LECTURE ÉPHÉMÈRE Vierstimmige Lesung / 1 Stunde mit Carine Chagneau, Agnès Chamaly, Arlette Desmots, Bénédicte Fauvarque

Von Text zu Text, eine überraschende literarische Reise zu Autoren und Autorinnen, die über uns und unsere Zeit sprechen: Philippe Claudel, Sandrine Colette, Camille Laurens, Léonor de récondo, Neige Sinno und andere?

Eintrittspreise: Kinder (unter 15 Jahren): 5? Erwachsene nach Wahl: 10?, 15? oder 20?

Ort 57 rue des Tisserands; Saint Fulgent des Ormes

18.30 Uhr: UN JARDIN SUR LA TERRE Musikalische Lesung / Für alle Altersgruppen / 1 Stunde 15 Minuten mit Arlette Desmots, Irène Doria, Marie-Laure Thébault

Von den Gärten erzählen, ihrer Schönheit, ihrer Weisheit, ihrer Poesie. Die Gärten, ihre Geheimnisse, ihre Romantik besingen? Drei Schauspielerinnen und Sängerinnen verflechten Texte und Lieder mit Schalk und Lebendigkeit, um uns (wieder) entdecken zu lassen, was uns die Gärten zu sagen haben.

Eintrittspreise: Kinder (unter 15 Jahren): 5? Erwachsene nach Wahl: 10?, 15? oder 20?

Ort: Gemeindewiese im Zentrum des Dorfes; Saint Fulgent des Ormes

20 Uhr: PIQUE-NIQUE (Picknick)

Nach der Aufführung treffen wir uns im Garten des Großen Hauses zu einem Picknick mit kulinarischen, literarischen und musikalischen Köstlichkeiten aus Ihrem Korb.

Ort: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Sonntag, 13. Juli: 15h HISTOIRES SOUS L’ARBRE (Geschichten unter dem Baum)

Lesung aus Kinderbüchern / Ab 2 Jahren / 45 Min

Schelmische Geschichten zum Lachen, schreckliche Geschichten zum Gruseln, Geschichten voller Weisheit zum Erwachsenwerden? Geschichten und noch mehr Geschichten! Der Eintritt ist frei.

Ort: La Sausseterie, Saint Fulgent des Ormes

21:30 Uhr: LECTURE SOUS LES ETOILES (Lesung unter den Sternen)

Immersive Klangvorrichtung / Ab 13 Jahren / 50 Min

LE SOLEIL DES SCORTA von Laurent Gaudé. Lesung Arlette Desmots

Eine Geschichte voller Sonne in Montepuccio, Süditalien, und der Lebenskraft der Scorta im Angesicht ihres Schicksals. Ein ungewöhnliches Hörerlebnis im Halbdunkel und in der nächtlichen Stille.

Eintrittspreise: Kinder (unter 15 Jahren): 5? Erwachsene nach Wahl: 10?, 15? oder 20?

Ort: Lieu-dit Gagné, Chemilli

=> Montag, 14. Juli: 15 Uhr: JARDIN SONORE (Klanggarten)

Literarische Siesta / 1 Stunde Damien Marquet, Sabine Rosnay, Agnès Trédé

Mit halb geschlossenen Augen in Liegestühlen die Gedanken und die Phantasie schweifen lassen? Poetische und philosophische Texte, die uns dazu einladen, über den Großen Garten der Welt nachzudenken.

Eintrittspreise: Kinder (unter 15 Jahren): 5? Erwachsene nach Wahl: 10?, 15? oder 20?

Ort: La Juiverie, Saint Fulgent des Ormes

18.30 Uhr: KONZERT Annelise Roche / Für alle Altersgruppen / 1h15

Annelise webt Geschichten auf dem Drahtseil zwischen Worten und Musik, zwischen Märchen und Chanson. Sie zeichnet sensible Porträts, Begegnungen und Kindheitserinnerungen, die Dinge des Lebens, die rührenden, unverzichtbaren Details, die in jedem von uns widerhallen. Eine schöne Entdeckung, voller geteilter Emotionen?

Eintrittspreise: Kinder (unter 15 Jahren): 5? Erwachsene nach Wahl: 10, 15 oder 20 Euro.

Ort: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> RUND UM DIE AUFFÜHRUNGEN :

– Mittwoch, 9. bis Freitag, 11. Juli / 10-17 Uhr: Improvisationstheaterkurs Für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren Unter der Leitung von Arlette Desmots Drei Tage, um die Freude am improvisierten Theaterspiel zu entdecken, mit Humor und Phantasie, in Komplizenschaft mit Ihren Spielpartnern!

– Freitag, 11. Juli bis Montag, 14. Juli: Ausstellung « OH LA VACHE! Ausstellung von Isabelle Catta

Öffnungszeiten während der Aufführungen im Großen Haus und sonntags von 17 bis 20 Uhr Erinnerungen an eine Kindheit auf dem Land in den Pyrenäen ? Begegnungen auf einem Pfad in der Bocage Percheron ? Die alte Weisheit der Kühe hat Isabelle schon immer inspiriert. Ihre farbenfrohen Kühe heißen uns willkommen, um unsere oft zu zerstreuten Gedanken für die Dauer eines Besuchs zu beruhigen.

– PANIERS AGRI-CULTURELS Theater im Garten, in Zusammenarbeit mit Accueil Paysan Orne (Bauernhöfe Moulin Butin und chemin Perray) bietet Ihnen « Körbe Agri-Kultur » zu 20? mit 1 Eintrittskarte für eine Vorstellung nach Wahl des Festivals und 2 Produkten aus der Region. Erhältlich auf dem Bauernhof Moulin Butin und beim Festival. https://moulinbutin.fr

Théâtre au jardin ist eine kulturelle Veranstaltung in der Nähe, zwischen Literatur und Grün. Théâtre au jardin wird von den Freiwilligen und den Künstlern der Cie Ekphrasis in Begleitung der Praktikantin Lana Buquet konzipiert und organisiert.

Tickets unter https://www.helloasso.com/associations/ ekphrasis/evenements/theatre-au-jardin oder vor Ort.

Reservierung für alle Aufführungen per SMS 06 76 93 10 11 oder E-Mail cieekphrasis@aol.com http://compagnieekphrasis.wixsite.com empfohlen

Ausweichmöglichkeiten bei schlechtem Wetter.

Die Parkplätze sind nicht sehr groß, denken Sie an Fahrgemeinschaften, https://togetzer.com/covoiturage-evenement/82mda9 oder kommen Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad, Roller oder Moped

Italiano :

Teatro in giardino # 4

=> Venerdì 11 luglio: ore 18.30 LETTURE PERIODICHE

In occasione dell’apertura del Théâtre au Jardin, venite a condividere le vostre « letture preferite »: estratti di romanzi, poesie, testi personali? E lasciatevi catturare dal fascino della lettura ad alta voce con l’accompagnamento del canto degli uccelli. Gustate un buffet con le vostre specialità culinarie. Ingresso libero.

Luogo: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

20:00 Teatro ÉCLATS D?IMPROS/ Per tutti i pubblici / 45 minuti

I partecipanti al laboratorio si abbandonano al piacere dell’improvvisazione dal vivo, seguendo le istruzioni estratte a caso… e se ne avete voglia, potete anche unirvi a loro sul palco! Ingresso libero.

Sede: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Sabato 12 luglio: ore 15.00 LECTURE ÉPHÉMÈRE Lettura a quattro voci / 1 ora con Carine Chagneau, Agnès Chamaly, Arlette Desmots, Bénédicte Fauvarque

Di testo in testo, un sorprendente viaggio letterario ascoltando autori che parlano di noi e del nostro tempo: Philippe Claudel, Sandrine Colette, Camille Laurens, Léonor de récondo, Neige Sinno e altri?

Prezzi: Bambini (sotto i 15 anni): 5 euro. Adulti: 10, 15 o 20 euro.

Luogo: 57 rue des Tisserands; Saint Fulgent des Ormes

18.30: UN GIARDINO SULLA TERRA Lettura musicale / Tutte le età / 1h15 con Arlette Desmots, Irène Doria, Marie-Laure Thébault

Raccontare la storia dei giardini, la loro bellezza, la loro saggezza, la loro poesia. Cantare i giardini, i loro segreti, il loro romanticismo? Tre cantanti-attrici intrecciano testi e canzoni con malizia e vivacità per aiutarci a (ri)scoprire ciò che i giardini hanno da dirci.

Prezzi: Bambini (sotto i 15 anni): 5 euro. Adulti a scelta: 10, 15 o 20 euro.

Luogo: prato comunale nel centro del paese; Saint Fulgent des Ormes

20:00: PICNIC

Dopo lo spettacolo, nel giardino de La Grande Maison, picnic con delizie culinarie, letterarie e musicali dal vostro cestino.

Luogo: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Domenica 13 luglio: ore 15.00 STORIE SOTTO L’ALBERO

Lettura di libri per bambini / A partire dai 2 anni / 45 min

Storie birichine per farvi ridere, storie terrificanti per spaventarvi, storie piene di saggezza per aiutarvi a crescere? Storie e ancora storie! Ingresso libero.

Luogo: La Sausseterie, Saint Fulgent des Ormes

21.30: LETTURA SOTTO LE STELLE

Sistema sonoro immersivo / A partire dai 13 anni / 50 minuti

LE SOLEIL DES SCORTA di Laurent Gaudé. Lettura di Arlette Desmots

Una storia piena del sole di Montepuccio, nell’Italia meridionale, e della forza degli Scorta di fronte al loro destino. Un’esperienza di ascolto insolita nella penombra e nel silenzio della notte.

Biglietti: Bambini (sotto i 15 anni): 5 euro. Adulti: 10, 15 o 20 euro.

Luogo: Gagné, Chemilli

=> Lunedì 14 luglio: ore 15.00: GIARDINO DEL SUONO

Siesta letteraria / 1h Damien Marquet, Sabine Rosnay, Agnès Trédé

Con gli occhi socchiusi sulle sedie a sdraio, lasciar vagare i pensieri e l’immaginazione? Testi poetici o filosofici che invitano a riflettere sul Grande Giardino del Mondo.

Prezzi: Bambini (sotto i 15 anni): 5 euro. Adulti: 10, 15 o 20 euro.

Luogo: La Juiverie, Saint Fulgent des Ormes

18.30: CONCERTO Annelise Roche / Tutte le età / 1h15

Annelise intreccia storie su una corda tesa tra parole e musica, narrazione e canzone, dipingendo ritratti sensibili, dagli incontri ai ricordi d’infanzia, alle cose della vita, ai dettagli toccanti e indispensabili che risuonano in ognuno di noi. Una scoperta meravigliosa, piena di emozioni condivise?

Prezzo: Bambini (sotto i 15 anni): 5 euro. Adulti a scelta: 10, 15 o 20 euro.

Luogo: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> INTORNO AGLI SPETTACOLI:

– Da mercoledì 9 a venerdì 11 luglio / dalle 10.00 alle 17.00: Laboratorio di improvvisazione teatrale Per adulti e adolescenti a partire dai 15 anni Condotti da Arlette Desmots, tre giorni per scoprire il piacere dell’improvvisazione teatrale, con umorismo e immaginazione, in complicità con i vostri compagni di recitazione!

– Da venerdì 11 a lunedì 14 luglio: OH LA VACHE! Mostra di Isabelle Catta

Aperta durante gli spettacoli alla Grande Maison e la domenica dalle 17.00 alle 20.00 Ricordi di un’infanzia rurale nei Pirenei? Incontri lungo un sentiero nel bocage di Percheron? L’antica saggezza delle mucche ha sempre ispirato Isabelle. Le sue mucche colorate ci accolgono per una visita che rasserena le nostre menti spesso disperse.

– CESTINI AGRICOLTURALI Il théâtre au Jardin, in collaborazione con l’Accueil Paysan Orne (fattorie Moulin Butin e chemin Perray), propone dei « Cestini Agri-Culturali » a 20 euro, che comprendono 1 biglietto per uno spettacolo a scelta del festival e 2 prodotti locali. In vendita presso la fattoria Moulin Butin e al festival. https://moulinbutin.fr

Théâtre au jardin è un evento culturale locale, ambientato tra letteratura e verde. Théâtre au jardin è ideato e organizzato da volontari e artisti della compagnia Ekphrasis, accompagnati dalla tirocinante Lana Buquet.

I biglietti sono disponibili su https://www.helloasso.com/associations/ ekphrasis/evenements/theatre-au-jardin o sul posto.

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tramite SMS 06 76 93 10 11 o e-mail cieekphrasis@aol.com http://compagnieekphrasis.wixsite.com

In caso di maltempo sono disponibili alternative.

I parcheggi non sono molto capienti, quindi si può pensare al car-pooling, a https://togetzer.com/covoiturage-evenement/82mda9 o venire a piedi, in bicicletta, in scooter o in motorino

Espanol :

Teatro en el jardín # 4

=> viernes 11 de julio: 18.30 h LECTURAS PERIÓDICAS

Con motivo de la inauguración del Théâtre au Jardin, venga a compartir sus « lecturas favoritas »: extractos de novelas, poemas, textos personales… y déjese cautivar por el encanto de la lectura en voz alta con el acompañamiento del canto de los pájaros. Disfrute de un bufé de especialidades culinarias propias. Entrada gratuita.

Lugar: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

20.00 h Teatro ÉCLATS D’IMPROS / Todos los públicos / 45 minutos

Los participantes en el taller se entregan al placer de la improvisación en directo, siguiendo las consignas que se dibujan al azar… y si le apetece, ¡puede incluso unirse a ellos en el escenario! Entrada gratuita.

Lugar: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Sábado 12 de julio: 15:00 h LECTURA ÉPHÉMÈRE Lectura a cuatro voces / 1 hora con Carine Chagneau, Agnès Chamaly, Arlette Desmots, Bénédicte Fauvarque

De texto en texto, un sorprendente viaje literario escuchando a autores que hablan de nosotros y de nuestro tiempo: Philippe Claudel, Sandrine Colette, Camille Laurens, Léonor de récondo, Neige Sinno y otros?

Precios: Niños (menores de 15 años): 5? Adultos: 10?, 15? o 20?

Lugar: 57 rue des Tisserands; Saint Fulgent des Ormes

18.30 h: UN JARDÍN EN LA TIERRA Lectura musical / Todos los públicos / 1h15 con Arlette Desmots, Irène Doria, Marie-Laure Thébault

Contar la historia de los jardines, su belleza, su sabiduría, su poesía. Cantar sobre los jardines, sus secretos, su romanticismo.. Tres cantantes-actrices entrelazan textos y canciones con picardía y vivacidad para ayudarnos a (re)descubrir lo que los jardines tienen que decirnos.

Precios: Niños (menores de 15 años): 5 euros. Adultos a elegir: 10, 15 o 20 euros.

Lugar: Pradera comunal en el centro del pueblo; Saint Fulgent des Ormes

20.00 h: PICNIC

Únase a nosotros después del espectáculo en el jardín de La Grande Maison para disfrutar de un picnic con delicias culinarias, literarias y musicales de su cesta.

Lugar: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> Domingo 13 de julio: 15:00 h CUENTOS BAJO EL ÁRBOL

Lectura de libros infantiles / A partir de 2 años / 45 minutos

Historias traviesas para hacer reír, historias terroríficas para asustar, historias llenas de sabiduría para hacer crecer.. Cuentos y más cuentos Entrada gratuita.

Lugar: La Sausseterie, Saint Fulgent des Ormes

21.30 h: LECTURA BAJO LAS ESTRELLAS

Sonorización inmersiva / A partir de 13 años / 50 minutos

LE SOLEIL DES SCORTA de Laurent Gaudé. Lectura de Arlette Desmots

Una historia llena del sol de Montepuccio, en el sur de Italia, y de la fuerza del pueblo Scorta frente a su destino. Una experiencia auditiva insólita en la penumbra y el silencio de la noche.

Entradas: Niños (menores de 15 años): 5 euros. Adultos: 10, 15 o 20 euros.

Localización: Gagné, Chemilli

=> Lunes 14 de julio: 15h: JARDÍN SONORO

Siesta literaria / 1h Damien Marquet, Sabine Rosnay, Agnès Trédé

Con los ojos semicerrados en las tumbonas, dejar vagar el pensamiento y la imaginación.. Textos poéticos o filosóficos que nos invitan a reflexionar sobre el Gran Jardín del Mundo.

Precios: Niños (menores de 15 años): 5? Adultos: 10?, 15? o 20?

Lugar: La Juiverie, Saint Fulgent des Ormes

18.30 h: CONCIERTO Annelise Roche / Todos los públicos / 1h15

Annelise teje historias en la cuerda floja entre la palabra y la música, el cuento y la canción. Pinta retratos sensibles, desde encuentros hasta recuerdos de infancia, las cosas de la vida, los detalles conmovedores e indispensables que resuenan en cada uno de nosotros. Un descubrimiento maravilloso, lleno de emoción compartida..

Precio: Niños (menores de 15 años): 5 euros. Adultos a elegir: 10, 15 o 20 euros.

Lugar: La Grande Maison, Saint Fulgent des Ormes

=> SOBRE LOS ESPECTÁCULOS :

– Del miércoles 9 al viernes 11 de julio / de 10.00 a 17.00 h: Taller de teatro de improvisación Para adultos y adolescentes a partir de 15 años Dirigido por Arlette Desmots, ¡tres días para descubrir el placer del teatro de improvisación, con humor e imaginación, en complicidad con sus compañeros de reparto!

– ¡Del viernes 11 al lunes 14 de julio: OH LA VACHE! Exposición de Isabelle Catta

Abierta durante las representaciones en la Grande Maison y los domingos de 17:00 a 20:00 h. ¿Recuerdos de una infancia rural en los Pirineos? ¿Encuentros a lo largo de un sendero en el bocage percherón? La sabiduría ancestral de las vacas siempre ha inspirado a Isabelle. Sus coloridas vacas nos acogen en una visita para calmar nuestras mentes, a menudo dispersas.

– CESTAS AGRI-CULTURALES théâtre au Jardin, en colaboración con Accueil Paysan Orne (granjas Moulin Butin y chemin Perray), ofrece « Cestas Agri-Culturales » por 20 euros, que incluyen 1 entrada para un espectáculo a elegir en el festival y 2 productos locales. A la venta en la granja Moulin Butin y en el festival. https://moulinbutin.fr

Théâtre au jardin es una manifestación cultural local, entre literatura y verdor. Théâtre au jardin está ideado y organizado por voluntarios y artistas de la compañía Ekphrasis, acompañados por la aprendiza Lana Buquet.

Entradas disponibles en https://www.helloasso.com/associations/ ekphrasis/evenements/theatre-au-jardin o in situ.

Se recomienda reservar para todos los espectáculos por mensaje de texto 06 76 93 10 11 o correo electrónico cieekphrasis@aol.com http://compagnieekphrasis.wixsite.com

Alternativas disponibles en caso de mal tiempo.

Los aparcamientos no son muy grandes, así que piense en compartir coche, https://togetzer.com/covoiturage-evenement/82mda9 o venga a pie, en bicicleta, scooter o ciclomotor

L’événement Théâtre au jardin # 4 Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2025-06-15 par CdC des Collines du Perche Normand