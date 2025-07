Théâtre au jardin d’hélys Saint-Médard-d’Excideuil

Théâtre au jardin d'hélys Saint-Médard-d'Excideuil samedi 26 juillet 2025.

Théâtre au jardin d’hélys

Le jardin d'hélys-oeuvre Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne

2025-07-26

2025-07-26

2025-07-26

Restitution publique de l’Atelier de Recherche et de Création d’écriture théâtrale sous la direction d’Agnès Lomenech.

Le jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 78 78 alainpiotdimassimo@orange.fr

English : Théâtre au jardin d’hélys

Public feedback from the Atelier de Recherche et de Création d’écriture théâtrale, directed by Agnès Lomenech.

German : Théâtre au jardin d’hélys

Öffentliche Aufführung des Ateliers de Recherche et de Création d’écriture théâtrale unter der Leitung von Agnès Lomenech.

Italiano :

Feedback del pubblico dal Laboratorio di ricerca e creazione di scrittura teatrale condotto da Agnès Lomenech.

Espanol : Théâtre au jardin d’hélys

Comentarios del público del Taller de Investigación y Creación de Escritura Teatral dirigido por Agnès Lomenech.

