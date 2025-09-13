Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ » Saints en Puisaye Saints-en-Puisaye

Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ » Saints en Puisaye Saints-en-Puisaye samedi 13 septembre 2025.

Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ »

Saints en Puisaye Moulin de Haussecôte Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 21:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ « .

L’équipe du Moulin vous attend pour une pièce de Valérie Durin d’après Agatha Christie. .

Saints en Puisaye Moulin de Haussecôte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@haussecote.fr

English : Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ «

German : Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ «

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ » Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-08-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !