Théâtre au moulin de Hausse côte « Success’ » Saints en Puisaye Saints-en-Puisaye
Saints en Puisaye Moulin de Haussecôte Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2025-09-13 21:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
L’équipe du Moulin vous attend pour une pièce de Valérie Durin d’après Agatha Christie. .
Saints en Puisaye Moulin de Haussecôte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@haussecote.fr
