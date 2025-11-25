Théâtre Au Nom du ciel Amiens
Théâtre Au Nom du ciel Amiens mardi 25 novembre 2025.
Théâtre Au Nom du ciel
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 19:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Yuval Rozman — Cie Inta Loulou
Gaza à vol d’oiseau
On se souvient de Yuval Rozman pour ses pièces The Jewish Hour ou Ahouvi, succès retentissants à la MCA. Avec Au Nom du ciel, Yuval Rozman clôt sa série consacrée au conflit israélo-palestinien. Dans cet ultime épisode, il souhaite prendre du recul ou, plus exactement, de la hauteur, mettant en jeu le point de vue ni d’un Israélien ni d’un Palestinien, ni même celui d’un être humain, mais celui d’une bande d’oiseaux qui, depuis la canopée, s’interroge… Un regard distancié et poétique sur une réalité brûlante.
TARIF 1 · 5 À 20€
DURÉE · 2H
RÉSERVATION ADHÉRENTS
JEUDI 5 JUIN
RÉSERVATION PUBLIC
MARDI 2 SEPTEMBRE
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
English :
Yuval Rozman ? Inta Loulou Company
Gaza as the crow flies
Yuval Rozman is remembered for his plays The Jewish Hour and Ahouvi, which were resounding successes at the MCA. With Au Nom du ciel, Yuval Rozman closes his series devoted to the Israeli-Palestinian conflict. In this final episode, he aims to take a step back, or more precisely, a step up, from the point of view of neither an Israeli nor a Palestinian, nor even a human being, but that of a flock of birds wondering from the canopy? A distanced, poetic look at a burning reality.
RATE 1 5 TO 20?
DURATION 2H
BOOKING MEMBERS
THURSDAY JUNE 5
RESERVATION PUBLIC
TUESDAY, SEPTEMBER 2
German :
Yuval Rozman ? Cie Inta Loulou
Gaza aus der Vogelperspektive
Yuval Rozman ist uns durch seine Stücke The Jewish Hour oder Ahouvi in Erinnerung geblieben, die an der MCA durchschlagende Erfolge waren. Mit Au Nom du ciel schließt Yuval Rozman seine Serie ab, die dem israelisch-palästinensischen Konflikt gewidmet ist. In dieser letzten Episode möchte er einen Schritt zurücktreten oder, genauer gesagt, in die Höhe gehen, indem er nicht den Standpunkt eines Israelis, eines Palästinensers oder eines Menschen einnimmt, sondern den einer Vogelschar, die sich von der Baumkrone aus Fragen stellt? Ein distanzierter und poetischer Blick auf eine brennende Realität.
TARIF 1 5 BIS 20?
DAUER 2 STUNDEN
RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER
DONNERSTAG, 5. JUNI
RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT
DIENSTAG, 2. SEPTEMBER
Italiano :
Yuval Rozman ? Società Inta Loulou
Gaza in linea d’aria
Yuval Rozman è ricordato per i suoi spettacoli L’ora degli ebrei e Ahouvi, che hanno riscosso un grande successo all’MCA. Con Au Nom du ciel, Yuval Rozman conclude la sua serie dedicata al conflitto israelo-palestinese. In questo ultimo episodio, egli intende fare un passo indietro o, più precisamente, un passo in alto, assumendo il punto di vista né di un israeliano né di un palestinese, e nemmeno di un essere umano, ma quello di uno stormo di uccelli che si interrogano dalla volta celeste? Uno sguardo distante e poetico su una realtà scottante.
PREZZO 1 DA 5 A 20?
DURATA 2H
PRENOTAZIONE SOCI
GIOVEDÌ 5 GIUGNO
PRENOTAZIONE PUBBLICO
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Espanol :
Yuval Rozman ? Empresa Inta Loulou
Gaza a vuelo de pájaro
Yuval Rozman es recordado por sus obras La hora judía y Ahouvi, que fueron éxitos rotundos en el MCA. Con Au Nom du ciel, Yuval Rozman cierra su serie dedicada al conflicto israelo-palestino. En este último episodio, pretende dar un paso atrás o, mejor dicho, un paso arriba, adoptando el punto de vista no de un israelí o de un palestino, ni siquiera de un ser humano, sino el de una bandada de pájaros que se pregunta desde el dosel.. Una mirada distanciada y poética sobre una realidad candente.
PRECIO 1 DE 5 A 20?
DURACIÓN 2H
RESERVA MIEMBROS
JUEVES 5 DE JUNIO
RESERVA PÚBLICO
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE
L’événement Théâtre Au Nom du ciel Amiens a été mis à jour le 2025-06-11 par OT D’AMIENS