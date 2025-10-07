Théâtre : Au non du père Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Théâtre : Au non du père Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire vendredi 6 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 –

Gratuit : non de 11€ à 25€ Adulte

Au non du pèreAnissa n’a pas connu son père, elle le recherche depuis son plus jeune âge. Un jour, elle retrouve sa trace d’une manière digne des téléfilms les plus mélodramatiques. Dix ans plus tard, Ahmed Madani, fasciné par son histoire, la pousse à partir à la recherche de cet homme. Ensemble, ils mènent l’enquête jusqu’à la porte d’une boulangerie perdue dans le fin fond du New Hampshire aux États-Unis. À leur retour, ils décident de créer un spectacle qui raconte cet incroyable voyage. Une expérience théâtrale à partager avec gourmandise et générosité !Compagnie MadaniDepuis la fondation de sa compagnie en 1985, Ahmed Madani questionne l’histoire et les mutations de notre société. Attentif aux bruissements du monde, il écrit plusieurs pièces à partir de la “matière humaine” des artistes engagés à ses côtés, des jeunes hommes et femmes des quartiers populaires. Un théâtre pour tous, humain et généreux. À découvrir aussi de la Compagnie Madani : Entrée des artistes Écriture et mise en scène : Ahmed MadaniAvec : Anissa et AhmedEnvironnement sonore : Christophe SéchetImages vidéo : Bastien ChoquetConstruction, régie : Damien KleinAdministration : Pauline DagronChargée de diffusion et de développement : Rachel BarrierPhoto © Ariane Catton

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://billetterie.seetickets.fr/au-non-du-pere-theatre-css5-villedesaintelucesurloire-pg51-ei1064035.html