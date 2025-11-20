Théâtre Au Paradis Théâtre des Charmes Eu

De 9€ à 14€ Tout public

Un homme se présente devant les portes du paradis. Il est l’heure. Reçu ou pas, il ne doute pas que la décision sera rapide puisque le Tout-Puissant sait tout. Erreur. On lui demande un dossier qu’il n’a pas préparé. Il doit donc plaider sa cause devant un parterre de jurés face à une cour composée d’un juge, d’un avocat, d’un procureur, les trois ne faisant qu’un dans la parfaite trinité de Dieu. L’homme, ex diacre et juge d’instruction devenu athée, pirate et assassin, a une heure pour se dévoiler.

Il explique alors comment et pourquoi, de citoyen et chrétien modèle respectueux des règles temporelles et intemporelles pour tous, il est devenu un pirate anarchiste sas foi ni loi sauf les siennes et pourquoi il les estime aussi recevables que les autres.

C’est une histoire qui s’inscrit profondément dans notre temps puisqu’elle en décrit l’évolution actuelle le pillage mondial systématisé de toutes les ressources, la mise en servage de l’humanité, les rejets de toutes les valeurs d’ouverture nées de la deuxième guerre mondiale. Je n’ai rien inventé en décrivant tout cela. Simplement j’essaie de raconter autrement ce constat. J’essaie de le raconter sans désespoir, sans fatalisme, sans noirceur. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

