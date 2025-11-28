Théâtre au Pavillon de Vauclair Elles

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Une pièce de théâtre de la compagnie Nomades…

Joué par 3 comédiennes/musiciennes, Elles évoque le parcours d’une accordéoniste martyrisée par le chanteur de son groupe, d’une employée écrasée par sa supérieure et d’une réfugiée Afghane qui tente de retrouver un sens à la vie après son départ forcé de Kaboul en proie au régime des Talibans…

Un spectacle programmé par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…

RV au Pavillon de Vauclair à 20h ! (durée 1h15 enfants autorisés à partir de 12 ans) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

A play by the Nomades company…

German :

Ein Theaterstück der Theatergruppe Nomades…

Italiano :

Uno spettacolo della compagnia Nomades…

Espanol :

Una obra de la compañía Nomades…

L’événement Théâtre au Pavillon de Vauclair Elles Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2025-02-20 par OT du Pays de Laon