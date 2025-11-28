Théâtre au Pavillon de Vauclair « Elles » Bouconville-Vauclair
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
2025-11-28
Une pièce de théâtre de la compagnie Nomades…
Joué par 3 comédiennes/musiciennes, Elles évoque le parcours d’une accordéoniste martyrisée par le chanteur de son groupe, d’une employée écrasée par sa supérieure et d’une réfugiée Afghane qui tente de retrouver un sens à la vie après son départ forcé de Kaboul en proie au régime des Talibans…
Un spectacle programmé par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…
RV au Pavillon de Vauclair à 20h ! (durée 1h15 enfants autorisés à partir de 12 ans) .
