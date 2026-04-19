Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve
Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve dimanche 19 avril 2026.
Théatre au profit du Téléthon à La Selve
La Selve Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Participation libre au profit du téléthon
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Animation au profit du Téléthon à 14h30 qui aura lieu à la salle des fêtes de La Selve
Après-midi théâtrale avec les Baladins du Céor
un bon moment de détente tout public Le Temps de Vivre Selvois
Participation libre au chapeau 06 83 72 24 47 .
La Selve 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Event to benefit the Telethon at 2:30 p.m. at the La Selve village hall
L’événement Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)