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Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve

Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve

Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve dimanche 19 avril 2026.

Ville : 12170 La Selve

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Participation libre au profit du téléthon

Théatre au profit du Téléthon à La Selve

La Selve Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Participation libre au profit du téléthon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Animation au profit du Téléthon à 14h30 qui aura lieu à la salle des fêtes de La Selve
Après-midi théâtrale avec les Baladins du Céor
un bon moment de détente tout public Le Temps de Vivre Selvois
Participation libre au chapeau 06 83 72 24 47   .

La Selve 12170 Aveyron Occitanie  

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English :

Event to benefit the Telethon at 2:30 p.m. at the La Selve village hall

L’événement Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)