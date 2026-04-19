Théatre au profit du Téléthon à La Selve

La Selve Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Participation libre au profit du téléthon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Animation au profit du Téléthon à 14h30 qui aura lieu à la salle des fêtes de La Selve

Après-midi théâtrale avec les Baladins du Céor

un bon moment de détente tout public Le Temps de Vivre Selvois

Participation libre au chapeau 06 83 72 24 47 .

La Selve 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Event to benefit the Telethon at 2:30 p.m. at the La Selve village hall

L’événement Théatre au profit du Téléthon à La Selve La Selve a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)