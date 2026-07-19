Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Théâtre au profit du Téléthon

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Théâtre au profit du Téléthon.

Détails à venir. .

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Théâtre au profit du Téléthon Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme